Catanzaro, ampliamento al Ceravolo: si va verso i 4mila posti in più

Il progetto di restyling dell’impianto giallorosso entra nel vivo, mettendo al centro uno degli elementi simbolo del tifo: la curva “Massimo Capraro”.

I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a breve e rientrano in un piano più ampio affidato a uno studio specializzato in impianti sportivi. L’idea segue il modello inglese, con spalti più vicini al campo per aumentare intensità e coinvolgimento sugli spalti.





Il cuore dell’intervento sarà proprio la ricostruzione della curva Capraro, destinata a diventare un settore moderno e più capiente: oltre 4.000 posti per rilanciare il tifo organizzato e rendere il Ceravolo ancora più caldo e competitivo.

Si tratta di un tassello importante nel percorso di ammodernamento dello stadio, che punta a trasformare l’impianto in una struttura funzionale e al passo con le esigenze del calcio moderno, senza perdere il legame con la sua storia e con la passione della piazza.