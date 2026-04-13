Serie C girone A: la Pro Patria cala il poker, il Renate batte la Pro Vercelli. La classifica aggiornata
Serata ricca di colpi di scena nel Girone A di Serie C. Vince in rimonta per 4-2 la Pro Patria in casa delle Dolomiti Bellunesi, mettendo a segno 3 reti nel finale di gara, portando a casa i tre punti: decisive per gli ospiti le reti di Giudici, Citterio, Matroianni e Orfei.
Successo casalingo per la Renate, che si impone per 2-1. Un gol per tempo per i Lombardi: a segno Karlsson nel primo tempo e Cali nella ripresa. Rende meno amaro il risultato per gli ospiti la rete nel finale di Sow. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 85
Brescia – 63
Lecco – 63
Trento – 61
Renate – 60
Cittadella – 56
Lumezzane – 52
Alcione Milano – 51
Inter U23 – 48
AlbinoLeffe – 47
Arzignano – 47
Giana Erminio – 46
Ospitaletto – 45
Novara – 44
Pro Vercelli – 43
Dolomiti Bellunesi – 39
Pergolettese – 37
Virtus Verona – 24
Pro Patria – 23
Triestina – 12