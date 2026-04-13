Serie C girone A: la Pro Patria cala il poker, il Renate batte la Pro Vercelli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Serata ricca di colpi di scena nel Girone A di Serie C. Vince in rimonta per 4-2 la Pro Patria in casa delle Dolomiti Bellunesi, mettendo a segno 3 reti nel finale di gara, portando a casa i tre punti: decisive per gli ospiti le reti di Giudici, Citterio, Matroianni e Orfei.

Successo casalingo per la Renate, che si impone per 2-1. Un gol per tempo per i Lombardi: a segno Karlsson nel primo tempo e Cali nella ripresa. Rende meno amaro il risultato per gli ospiti la rete nel finale di Sow. Di seguito la classifica aggiornata:


LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 85

Brescia – 63

Lecco – 63

Trento – 61

Renate – 60

Cittadella – 56

Lumezzane – 52

Alcione Milano – 51

Inter U23 – 48

AlbinoLeffe – 47

Arzignano – 47

Giana Erminio – 46

Ospitaletto – 45

Novara – 44

Pro Vercelli – 43

Dolomiti Bellunesi – 39

Pergolettese – 37

Virtus Verona – 24

Pro Patria – 23

Triestina – 12

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