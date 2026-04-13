Serie A: la Fiorentina batte 1-0 la Lazio, decide la rete di Gosens. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Al “Franchi”, vince 1-0 la Fiorentina, impegnata nel match casalingo contro la Lazio valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due compagini, a sbloccare il risultato al 28′ sono i viola: Harrison dalla destra mette un pallone morbido in area, Gosens schiaccia di testa e trova l’angolino alla sinistra di Motta.


Al 44′ i biancocelesti cercano la via del pari con una conclusione da fuori area di Zaccagni: De Gea intuisce e para facilmente. Una prima frazione di gioco non entusiasmante, con i padroni di casa che vanno al riposo in vantaggio.

Nella ripresa prova a pressare e ad alzare il ritmo la Lazio, ma la Fiorentina è bene organizzata. Al 64′ Fabbri viene richiamato al VAR per un possibile rigore in favore degli ospiti ma, dopo il check, non cambia la sua decisione iniziale non assegnano il penalty.

Al 76′ gli uomini di Sarri vanno vicini al gol del pari: Isaksen crossa in area, Noslin cerca di angolarla di testa ma la sfera termina di poco alla destra di De Gea. Nel finale i viola gestiscono bene il vantaggio portando a casa tre punti fondamentali per la salvezza.

LA CLASSIFICA

Inter – 75

Napoli – 66

Milan – 63

Juventus – 60

Como – 58

Roma – 57

Atalanta – 53

Bologna – 48

Lazio – 44

Udinese – 43

Sassuolo – 42

Torino – 39

Genoa – 36

Parma – 36

Fiorentina – 35

Cagliari – 33

Cremonese – 27

Lecce – 27

Verona – 18

Pisa – 18

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