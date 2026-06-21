Corriere dello Sport: “Cagliari su Broja. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle principali trattative di Serie A e Serie B, con diversi affari che coinvolgono direttamente anche il mercato cadetto.

Cagliari, Broja apre ai rossoblù





Il grande obiettivo offensivo del Cagliari è Armando Broja. L’attaccante albanese del Chelsea ha dato il proprio gradimento al progetto rossoblù e dalla prossima settimana entreranno nel vivo i contatti tra i club per cercare l’intesa definitiva.

La società sarda è impegnata nel rinnovamento del reparto offensivo dopo gli addii di Pavoletti e Kilicsoy, con Luvumbo destinato alla cessione. Nel frattempo è già arrivato il giovane Demi Akarakiri, altro tassello della linea verde voluta dal club.

Atalanta in pressing per Gaetano

L’Atalanta continua a spingere per Gianluca Gaetano. Il centrocampista ha già raggiunto un’intesa di massima con la Dea e nei prossimi giorni si proverà a chiudere l’accordo con il Cagliari.

I bergamaschi sono pronti ad alzare l’offerta fino a circa 15-16 milioni di euro bonus inclusi, segnale della forte volontà di portare il giocatore a Bergamo.

Daffara, duello tra Cagliari e Parma

Il futuro del portiere Giovanni Daffara, appena rientrato alla Juventus dopo il controriscatto dall’Avellino, resta uno dei temi più caldi.

Il Cagliari segue con attenzione la situazione, ma il Parma appare al momento leggermente avanti nella corsa all’estremo difensore, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Zion Suzuki verso la Premier League.

Genoa molto attivo

Il Genoa continua a monitorare diversi profili internazionali. Piacciono il centrocampista svizzero Franz-Ethan Meichtry, l’esterno svedese Elliot Stroud, mentre restano vive le piste che portano a Hamed Traoré e al danese Maurits Kjaergaard.

Udinese-Zaniolo, incontro in vista

Dopo il riscatto esercitato dall’Udinese, è previsto nei prossimi giorni un incontro con Nicolò Zaniolo per discutere il rinnovo contrattuale richiesto dal giocatore.

Nel frattempo l’entourage dell’ex Roma ha raccolto anche alcuni sondaggi da altri club di Serie A.

Miretti piace a Bologna e Sassuolo

Per Fabio Miretti si accende il mercato. Il Bologna ha già avviato il proprio assalto al centrocampista della Juventus, mentre anche il Sassuolo segue con attenzione l’evolversi della situazione.

La Juventus valuta il cartellino circa 15 milioni di euro.

Frosinone, nel mirino Gabriele Artistico

In Serie B il nome caldo è quello di Gabriele Artistico, attaccante della Lazio reduce da una stagione da protagonista allo Spezia con 13 gol in 31 presenze.

Il Frosinone sta valutando l’operazione, favorita anche dai buoni rapporti con il tecnico Massimiliano Alvini, che ha già allenato il giocatore ai tempi del Cosenza.

I ciociari continuano inoltre a lavorare per riportare in giallazzurro:

Antonio Raimondo (Bologna)

Gabriele Calvani (Genoa)

Giorgio Cittadini (Atalanta)

Operazioni che potrebbero entrare nella fase decisiva nei prossimi giorni.

Sassuolo, Aquilani guarda a Catanzaro

Il nuovo tecnico neroverde Alberto Aquilani avrebbe indicato diversi profili provenienti dal Catanzaro:

Mattia Liberali

Tommaso Cassandro

Costantino Favasuli

Il Sassuolo segue inoltre con interesse Daniel Maldini, rientrato all’Atalanta dopo il prestito alla Lazio.

Sul fronte giovanile, infine, il tecnico della Primavera Emiliano Bigica è finito nel mirino di Spezia e Inter Primavera.