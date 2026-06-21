Corriere dello Sport: “Coda-Carrarese, D’angelo-Juve Stabia. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e il Corriere dello Sport fotografa una giornata ricca di movimenti tra dirigenti, allenatori e obiettivi di mercato.

Il Padova lavora anche sul fronte societario e valuta l’ingresso di Alessandro Antonello, ex dirigente di Inter e Olympique Marsiglia, come nuovo direttore generale. Sul mercato piace invece Mehdi Dorval, esterno algerino del Bari considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la rosa biancoscudata.


Avellino, Aiello accelera sugli under

L’Avellino continua a muoversi con decisione. Per la fascia destra restano monitorati Eddy Kouadio della Fiorentina ed Emanuele Lulli della Roma qualora dovesse sfumare nuovamente Filippo Missori del Sassuolo.

Sulla corsia sinistra il primo nome resta Brando Moruzzi della Juventus, mentre l’alternativa concreta è Matteo Cocchi dell’Inter.

In difesa piace Alessandro Di Bitonto del Sassuolo, mentre sulla trequarti il duello tra Rares Ilie del Nizza e Luis Hasa del Napoli sembra al momento premiare il fantasista romeno.

Nel frattempo il club irpino ha ufficializzato il controriscatto della Juventus per Giovanni Daffara, il riscatto del Brescia per Valerio Crespi e l’acquisizione definitiva del giovane attaccante Arthur Spadoni dal Torino.

Carrarese, idea Coda per l’attacco

Dopo l’arrivo di Gabriele Cioffi in panchina, la Carrarese sta costruendo la nuova squadra per affrontare la terza stagione consecutiva in Serie B.

Confermato Fabio Abiuso fino al 2029 e confermato anche Mattia Finotto, mentre salutano Torregrossa, Rubino e Distefano.

Per l’attacco prende quota il nome di Massimo Coda, in uscita dalla Sampdoria, mentre è in dirittura d’arrivo l’operazione per il centrocampista franco-marocchino Yanis Khafi dal Paris Saint-Germain.

Ufficializzata anche l’amichevole di prestigio contro il Napoli il prossimo 26 luglio a Dimaro.

Cesena, braccio di ferro sulla panchina

Continua lo stallo in casa Cesena. Il direttore sportivo Andrea Mancini spinge per Guido Pagliuca, con il quale esiste già una base d’accordo, ma la proprietà americana guidata dai fratelli Aiello continua a preferire Ashley Cole.

La situazione ha provocato malumori sia nell’ambiente sia all’interno della dirigenza. Non sono esclusi colpi di scena con i nomi di Giorgio Gorgone e Davide Possanzini che restano sullo sfondo.

Tra le novità spunta anche Nicola Pozzi, ex attaccante bianconero, che potrebbe entrare nello staff tecnico del club.

Juve Stabia, D’Angelo in pole

La Juve Stabia continua a lavorare per il dopo Abate. In crescita le quotazioni di Luca D’Angelo, reduce dall’esperienza allo Spezia, mentre resta viva anche la candidatura di Pietro De Giorgio.

Parallelamente proseguono i contatti con Enzo De Vito, individuato come futuro responsabile dell’area tecnica.

Catanzaro-Turati, manca solo l’annuncio

Il Catanzaro è ormai pronto ad accogliere ufficialmente Marco Turati. Il tecnico e il ds Ciro Polito stanno già lavorando insieme alla costruzione della rosa.

Definito gran parte dello staff con Fernando Spinelli vice allenatore, Walter Buccheri preparatore atletico e Gabriele Caruso match analyst.

Sul mercato potrebbe tornare in giallorosso l’attaccante Gabriel Arditi, reduce dall’esperienza al Siracusa proprio con Turati. Piace anche l’esterno offensivo Sebastiano Di Paolo, protagonista in Sicilia con 9 gol.

In uscita cresce invece l’interesse per Mattia Liberali: oltre al Sassuolo si sono mosse Juventus e Lazio. Per Costantino Favasuli resta viva la pista Roma, mentre il Catanzaro vuole blindare Simone Pontisso con il rinnovo del contratto.

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