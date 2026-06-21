Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani resta un’opzione. Osti segue anche Estevez, Marin e Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo che Filippo Inzaghi avrà a disposizione nella prossima stagione. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la pista che porta a Hernani resta concreta, ma il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando anche altri profili per aumentare qualità ed esperienza nella mediana rosanero.

Estevez e Marin tra le alternative


Secondo il Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati dal Palermo figura anche Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino lascerà il Parma a parametro zero il prossimo 30 giugno e rappresenta un’opportunità interessante sul mercato degli svincolati.

Resta inoltre sullo sfondo la candidatura di Marius Marin, che dall’1 luglio sarà libero dopo la conclusione della sua esperienza con il Pisa. Il rumeno continua a essere uno dei profili graditi alla dirigenza rosanero per caratteristiche ed esperienza nel campionato di Serie B.

Romano, il Palermo prepara l’affondo

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il Palermo potrebbe intensificare i contatti con la Roma per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

La trattativa si preannuncia complessa. La Roma valuta il giocatore circa 8 milioni di euro e sul talento giallorosso si registra anche l’interesse di almeno un paio di club di Serie A. Nonostante la concorrenza, il Palermo resta alla finestra e valuta la fattibilità dell’operazione.

Segre non si tocca

Sul fronte uscite, il Corriere dello Sport segnala i primi interessamenti per Jacopo Segre, seguito da Pisa e Modena. Tuttavia la posizione del Palermo sarebbe molto chiara.

Il centrocampista torinese, legato ai rosanero da un contratto fino al giugno 2027, viene considerato un elemento centrale del progetto tecnico e non è attualmente sul mercato. La volontà della società è quella di ripartire anche da uno dei leader dello spogliatoio.

Luvumbo resta nel mirino

Per quanto riguarda il reparto offensivo, continua a occupare una posizione di primo piano il nome di Zito Luvumbo. L’esterno angolano, rientrato al Cagliari dopo il prestito al Maiorca, resta uno dei profili maggiormente apprezzati dal Palermo.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la fattibilità dell’operazione è ancora tutta da verificare, ma il giocatore continua a essere attentamente monitorato dalla dirigenza rosanero in vista delle prossime mosse di mercato.

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