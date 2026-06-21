Corriere dello Sport: “Il Palermo ora vira su Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Il Palermo continua a lavorare per ridisegnare il centrocampo in vista della prossima stagione e tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Hernani. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano del Monza rappresenta una pista complessa ma concreta per il club rosanero.

Hernani torna nei radar rosanero


Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è pronto a intervenire in maniera significativa nella zona nevralgica del campo. Le probabili partenze di Gomes e Blin, unite al mancato riscatto di Giovane, rendono inevitabile l’arrivo di nuovi elementi per completare il reparto a disposizione di Filippo Inzaghi.

In questo scenario prende quota la candidatura di Hernani, centrocampista classe 1994 che il tecnico rosanero conosce molto bene avendolo già allenato ai tempi della Reggina.

Inzaghi lo aveva già chiesto un anno fa

Secondo il Corriere dello Sport, non si tratta di un interesse nato nelle ultime settimane. Già durante il mercato estivo dello scorso anno Inzaghi aveva sponsorizzato il nome del brasiliano come possibile rinforzo per il Palermo, soprattutto nell’eventualità di una partenza di Ranocchia.

L’allenatore apprezza particolarmente le qualità tecniche e caratteriali del giocatore, ritenuto un elemento in grado di garantire esperienza, personalità e leadership.

Il Monza apre alla cessione

Hernani è legato al Monza da un contratto fino al 2027, ma come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club brianzolo non lo considererebbe incedibile.

Il centrocampista è stato uno dei protagonisti della stagione culminata con la promozione in Serie A del Monza, confermandosi un giocatore capace di incidere nei momenti decisivi e di spostare gli equilibri all’interno di una squadra.

Osti cerca qualità e concorrenza

L’obiettivo del direttore sportivo Carlo Osti è quello di aumentare il livello competitivo del centrocampo, offrendo a Inzaghi diverse soluzioni di alto profilo.

Nel possibile 4-2-3-1 che il Palermo potrebbe adottare come sistema di riferimento, gli attuali punti fermi restano Segre e Ranocchia, ma la società vuole inserire nuovi interpreti in grado di contendersi una maglia da titolare e mantenere elevata la qualità del reparto durante tutta la stagione.

Per questo motivo, conclude il Corriere dello Sport, la pista Hernani resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

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