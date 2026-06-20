Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si muove anche per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Colpo a centrocampo?

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing. Si avvicina Romano”

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Prima pagina Tuttosport: “L’Inter tenta un colpo da Paz”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Bus senza autisti e ciclabili al palo. La mobilità a ostacoli di Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo subito, il Palermo insiste”

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Prima pagina Tuttosport: “Lucumi Affondo Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: La Maturità dei ragazzi siciliani “Brancati? Ci aspettavamo l’IA”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il pasticcio del sindaco che non poteva candidarsi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco Palestra”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, sondaggio per Compagnon”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il racket alza il tiro: colpito bar allo Zen”

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Il Resto del Carlino: “Palermo, per Tonoli niente sconti”

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Corriere dello Sport: “Cagliari su Broja. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani resta un’opzione. Osti segue anche Estevez, Marin e Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Corriere dello Sport: “Il Palermo ora vira su Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026