Il Resto del Carlino: “Palermo, per Tonoli niente sconti”

Il mercato entra nel vivo e il Modena si prepara a gestire l’interesse crescente per alcuni dei suoi gioielli. Come sottolinea Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, il club emiliano continua a seguire una linea precisa: valorizzare il patrimonio tecnico senza svendere i propri giocatori.

La strategia dei Rivetti





Secondo Il Resto del Carlino, il concetto di sostenibilità resta centrale nel progetto della famiglia Rivetti. In Serie B, dove gli introiti sono limitati, la capacità di creare plusvalenze rappresenta un elemento fondamentale per continuare a crescere e investire.

Negli ultimi anni il Modena ha già realizzato operazioni importanti, come la cessione di Paulo Azzi al Cagliari e quella di Antonio Palumbo al Palermo, affari che hanno garantito significativi ritorni economici al club gialloblù.

Palermo forte su Tonoli

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Daniel Tonoli, difensore che continua a essere seguito con grande attenzione dal Palermo.

Come riferisce Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, i rosanero avrebbero presentato un’offerta da circa 4,5 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente crescere nelle prossime settimane. Per il Modena si tratterebbe di una plusvalenza enorme, considerando che il giocatore era stato acquistato dalla Pergolettese per circa 300 mila euro.

Nieling nel mirino di diversi club

Non c’è soltanto Tonoli. Anche Nieling sarebbe finito nel radar di diverse società e, secondo il quotidiano emiliano, la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro.

Il difensore olandese, arrivato per meno di un milione di euro, rappresenterebbe un’altra importante operazione in termini di valorizzazione del patrimonio tecnico.

Il Modena non ha fretta

Il messaggio che emerge dall’analisi de Il Resto del Carlino è chiaro: il Modena non è costretto a vendere e sarà il club a stabilire tempi e condizioni delle eventuali operazioni.

Lo dimostra il precedente di Palumbo, richiesto dal Sassuolo già nel mercato invernale ma ceduto soltanto quando è stata raggiunta una valutazione ritenuta adeguata dalla società.

Per questo motivo, conclude Alessandro Troncone, eventuali trattative per Tonoli o Nieling potranno concretizzarsi soltanto davanti a offerte considerate realmente soddisfacenti dal Modena.