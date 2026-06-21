Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro rientri senza futuro. Brunori, Diakité, Nikolaou e Buttaro verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Il Palermo lavora alle entrate ma anche alle uscite. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, diversi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti sembrano ormai fuori dal progetto tecnico rosanero e sono destinati a lasciare nuovamente la Sicilia nel corso dell’estate.

Quattro rientri, un futuro lontano da Palermo


Secondo il Giornale di Sicilia, i nomi più vicini alla partenza sono quelli di Matteo Brunori, Salim Diakité, Dimitrios Nikolaou e Alessio Buttaro. Quattro giocatori che, per motivi diversi, hanno avuto un ruolo nella recente storia rosanero ma che oggi appaiono ai margini del nuovo corso targato Filippo Inzaghi.

Come sottolinea Alessandro Arena, appare difficile immaginare tutti e quattro presenti al ritiro estivo, con la dirigenza impegnata a trovare una sistemazione che possa alleggerire anche il monte ingaggi.

Investimenti importanti, valore ridotto

Il Palermo aveva investito complessivamente oltre 5,5 milioni di euro per assicurarsi i cartellini dei quattro calciatori.

Brunori era arrivato dalla Juventus per circa 3,5 milioni, Diakité dalla Ternana per circa 1,5 milioni, Nikolaou dallo Spezia nell’ambito dell’operazione che portò Soleri in Liguria, mentre Buttaro era stato prelevato dalla Roma.

Oggi, però, come evidenzia il Giornale di Sicilia, difficilmente il club riuscirà a recuperare cifre vicine agli investimenti sostenuti.

Il vero obiettivo è alleggerire il monte stipendi

Più che l’incasso dai cartellini, il Palermo punta a liberarsi di ingaggi pesanti. I quattro giocatori incidono infatti per circa 2 milioni di euro complessivi sul monte salari.

Per questo motivo, spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche una cessione senza una significativa plusvalenza potrebbe essere considerata positiva dal club.

Le possibili destinazioni

Per Brunori restano vive le piste che portano a Sampdoria e Modena. I blucerchiati, però, dovranno prima definire la questione allenatore, mentre i canarini valuteranno il proprio reparto offensivo.

Diakité potrebbe invece tornare alla Juve Stabia, favorita anche dai buoni rapporti tra i due club.

Per Buttaro si profila un possibile ritorno al Foggia, che attende il ripescaggio in Serie C.

Più complicata, infine, la situazione di Nikolaou. Il difensore greco, reduce dall’esperienza al Bari, preferirebbe restare tra Serie A e Serie B, ma al momento non risultano offerte concrete sul tavolo

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