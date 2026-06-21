Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Luvumbo. Prende quota Estevez”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Il Palermo continua a spingere sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa già all’inizio del ritiro estivo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Carlo Osti restano quelli di Zito Luvumbo e Nahuel Estevez, due profili considerati ideali per aumentare qualità ed esperienza nell’organico rosanero.

Luvumbo resta il primo obiettivo


Secondo il Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo del Cagliari continua a essere la priorità assoluta per il reparto avanzato. L’angolano, reduce dall’esperienza al Maiorca, piace per velocità, imprevedibilità e capacità di interpretare più ruoli nel fronte offensivo.

Come evidenzia Massimiliano Radicini, i contatti tra Palermo e Cagliari sono proseguiti anche negli ultimi giorni e la trattativa resta particolarmente viva. La valutazione del giocatore si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro, mentre resta da definire la formula dell’operazione, che potrebbe svilupparsi sia a titolo definitivo sia attraverso un prestito con obbligo di riscatto legato all’eventuale promozione in Serie A.

L’obiettivo del club rosanero è chiudere l’affare in tempi brevi per consentire a Inzaghi di lavorare con il giocatore già dalle prime settimane della preparazione.

Compagnon e Rao alternative seguite

Parallelamente, il Palermo continua a monitorare altre opzioni per le corsie offensive. Tra queste figura Rao, giovane di proprietà del Napoli reduce dall’ultima esperienza al Bari.

Sempre attuale anche il nome di Mattia Compagnon, esterno offensivo classe 2001 riscattato recentemente dal Venezia dopo l’esperienza con la Juventus. Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo segue con attenzione gli sviluppi legati al futuro del giocatore.

Estevez prende quota

In mezzo al campo cresce invece la candidatura di Nahuel Estevez. L’argentino viene considerato uno dei profili più adatti per aggiungere qualità, esperienza e personalità alla mediana rosanero.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo avrebbe intensificato i contatti per provare ad arrivare a una definizione positiva dell’operazione.

Restano vivi Marin e Romano

Tra gli altri nomi seguiti per il centrocampo ci sono anche Marius Marin, pronto a svincolarsi dopo l’esperienza al Pisa, e soprattutto Alessandro Romano della Roma.

Il classe 2006 viene considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo starebbe valutando un investimento importante, con una valutazione che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Cassandro, Cocchi e Di Mario per le fasce

Per quanto riguarda gli esterni difensivi, proseguono le valutazioni su Tommaso Cassandro del Como. Sul taccuino degli uomini mercato rosanero figurano inoltre Cocchi dell’Inter, seguito anche dall’Avellino, e Di Mario dell’Entella.

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