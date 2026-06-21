Giornale di Sicilia: “Gyasi e Magnani in bilico”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
Palermo Avellino 2-0 (85) magnani augello

Il mercato del Palermo non riguarda soltanto i nuovi acquisti. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è impegnata anche nella gestione delle situazioni interne, tra valutazioni sui giocatori in organico e la ricerca di una nuova sistemazione per i calciatori rientrati dai prestiti.

Gyasi e Magnani sotto osservazione


Secondo il Giornale di Sicilia, restano aperte le riflessioni su Emmanuel Gyasi e Giangiacomo Magnani. Entrambi saranno valutati da Filippo Inzaghi nel corso delle prossime settimane, dopo una stagione che, per ragioni differenti, non è stata tra le più brillanti della loro carriera.

Come sottolinea Massimiliano Radicini, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa e tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella di una possibile separazione qualora dovessero emergere opportunità considerate vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

Gli “esodati” cercano una nuova destinazione

Il Palermo dovrà inoltre risolvere il futuro dei giocatori rientrati dai prestiti e attualmente fuori dal progetto tecnico. La volontà del club è quella di individuare nuove sistemazioni già nel corso dell’estate, così da alleggerire la rosa e il monte ingaggi.

Il caso Brunori

Tra le situazioni più delicate c’è quella di Matteo Brunori. Come riferisce il Giornale di Sicilia, diversi club hanno manifestato interesse per l’attaccante, ma al momento non risultano trattative concrete già avviate.

Il futuro dell’ex capitano resta quindi uno dei temi più caldi dell’estate rosanero. La sensazione è che la sua avventura a Palermo sia arrivata ai titoli di coda, ma sarà necessario attendere l’evoluzione del mercato per capire quale sarà la prossima destinazione.

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