Repubblica Palermo: “Da Joronen a Luvumbo, il Palermo accelera. Osti lavora su tutti i reparti”

Il mercato non è ancora entrato ufficialmente nel vivo, ma il Palermo si muove già con decisione su più fronti. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva e il più possibile completa già all’inizio del ritiro estivo.

Joronen resta il punto fermo





Secondo Repubblica Palermo, la prima certezza riguarda la porta. Il rinnovo di Jesse Joronen viene considerato ormai una formalità e il finlandese sarà il titolare della prossima stagione.

Resta invece aperta la questione del secondo portiere. La permanenza di Desplanches appare difficile, mentre per il giovane Balaguss potrebbe essere ancora presto. Per questo motivo il Palermo valuta profili di esperienza come Boris Radunovic del Cagliari e Alessandro Micai della Reggiana.

Difesa, Cassandro resta il sogno

Per il reparto arretrato il nome in cima alla lista continua a essere quello di Tommaso Cassandro del Como. Il giocatore piace per duttilità e capacità di ricoprire più ruoli.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, resta monitorato anche Giovanni Bonfanti, rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza allo Spezia.

Per la fascia sinistra il Palermo segue Stefano Di Mario della Virtus Entella, anche se la forte concorrenza di Verona, Pisa e Cremonese complica la trattativa. L’alternativa porta a Matteo Cocchi, giovane talento dell’Inter.

Attenzione anche a Daniel Tonoli, protagonista nell’ultima stagione con il Modena. Il club emiliano valuta il difensore circa 5 milioni di euro, mentre sul giocatore si registra l’interesse di Torino e Genoa.

Centrocampo: Estevez in pole, Romano il sogno

In mediana il Palermo continua a spingere per Nahuel Estevez, appena svincolatosi dal Parma dopo quattro stagioni in Emilia.

Secondo Repubblica Palermo, restano vive anche le piste che portano a Marius Marin, Simone Trimboli e soprattutto ad Alessandro Romano della Roma. Il giovane centrocampista viene valutato circa 7 milioni di euro dai giallorossi, che entro il 30 giugno devono realizzare plusvalenze.

Non tramonta inoltre la candidatura di Hernani, profilo molto apprezzato da Inzaghi e considerato cedibile dal Monza.

Luvumbo guida la lista degli esterni

Per l’attacco il nome più caldo resta Zito Luvumbo. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, tra Palermo e Cagliari esisterebbe già una base d’intesa, anche se il giocatore continua a essere seguito dal Maiorca.

Tra gli altri profili monitorati figurano Paulo Azzi, destinato a lasciare il Monza, Mattia Compagnon del Venezia e il giovane Emanuele Rao del Napoli.

Più defilata al momento la pista che porta a Tommaso Marras, seguito con particolare attenzione dalla Sampdoria.