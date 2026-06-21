Gazzetta dello Sport: “Padova, ora Papu Gomez diventa un caso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Il futuro di Alejandro “Papu” Gomez al Padova è tutt’altro che scontato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a legare ancora oggi l’argentino al club biancoscudato c’è soprattutto un anno di contratto ancora in essere, mentre dal punto di vista tecnico la sua permanenza appare sempre meno certa.

L’ex fantasista di Atalanta e Siviglia è reduce da una stagione complicata. Dopo il rientro dalla lunga squalifica per doping, Gomez ha disputato soltanto nove partite prima del grave infortunio alla caviglia destra riportato a gennaio contro il Mantova. Da quel momento è iniziato un nuovo percorso di recupero, culminato con l’intervento chirurgico effettuato dal professor Van Dijk e con una lunga riabilitazione che dovrebbe consentirgli di essere presente al ritiro di Pejo, in programma dall’11 luglio.


Il nuovo Padova guarda al futuro

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la posizione del Papu non coincide con quella del club. Il nuovo allenatore Antonio Calabro, presentato nei giorni scorsi, sta lavorando insieme alla dirigenza alla costruzione di una squadra diversa rispetto a quella dell’ultima stagione.

L’obiettivo è abbassare l’età media della rosa e puntare su giocatori che possano garantire continuità fisica e affidabilità per tutto l’arco del campionato. Non a caso il Padova aveva chiuso l’ultima Serie B con una delle rose più anziane della categoria, seconda soltanto a quella del Palermo.

In quest’ottica, le condizioni fisiche dell’argentino rappresentano inevitabilmente un punto interrogativo.

Il messaggio del Papu

L’ex campione del mondo non sembra però intenzionato a mollare. Nelle ultime ore ha risposto sui social a chi metteva in dubbio la sua permanenza con una frase piuttosto chiara:

«Tranquilli, ho un altro anno di contratto».

Un messaggio che conferma la volontà del giocatore di provare a ripartire da Padova, anche se la sensazione è che nei prossimi giorni sarà necessario un confronto diretto tra società e calciatore per chiarire definitivamente il suo ruolo nel nuovo progetto tecnico.

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