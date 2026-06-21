Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos panchina”

Il Cesena continua a non sciogliere il nodo allenatore. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la proprietà americana non ha ancora trovato una sintesi definitiva sulla guida tecnica della prossima stagione, costringendo il neo direttore sportivo Andrea Mancini a valutare nuove soluzioni.

Pagliuca in stand-by





La prima scelta di Mancini resta Guido Pagliuca, tecnico reduce dalle esperienze con Juve Stabia ed Empoli. L’intesa tra le parti sarebbe stata sostanzialmente raggiunta, ma la proprietà non ha dato il via libera definitivo all’operazione.

Per questo motivo la trattativa è stata congelata, con il Cesena che ha iniziato a esplorare alternative.

Spunta Troise

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Emanuele Troise, protagonista di un’ottima stagione alla guida del Lumezzane. Il tecnico campano ha portato i lombardi ai playoff di Serie C proponendo un calcio organizzato e propositivo, caratteristiche che avrebbero attirato l’attenzione della dirigenza bianconera.

Più defilata la candidatura di Stefano Vecchi, che tuttavia appare destinato a proseguire la propria avventura sulla panchina dell’Inter Under 23.

Ashley Cole definitivamente fuori

La novità più importante riguarda però Ashley Cole. Nonostante una parte della proprietà avesse preso in considerazione la possibilità di confermarlo dopo il finale della scorsa stagione, la pista è ormai tramontata.

L’ex terzino inglese paga un rendimento insufficiente nel finale di campionato e una forte opposizione della tifoseria, che nelle scorse settimane aveva manifestato apertamente il proprio dissenso con uno striscione eloquente: «Ashley Cole? No, thanks».

Mancini cerca la soluzione

La situazione conferma una certa instabilità nell’area tecnica del club romagnolo. Negli ultimi quattro anni il Cesena ha cambiato più volte dirigenti e allenatori, senza riuscire a dare continuità al progetto.

Adesso la responsabilità della scelta ricade su Andrea Mancini, chiamato a individuare il profilo giusto per una piazza ambiziosa che vuole recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Serie B.