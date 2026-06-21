Gazzetta dello Sport: “Possanzini ha scelto il Südtirol, accordo a un passo dall’ufficialità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
possanzini

Il Südtirol ha sciolto le riserve sulla panchina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà Davide Possanzini il nuovo allenatore della formazione altoatesina per la stagione 2026-27.

La decisione definitiva è stata presa dal direttore sportivo Matteo Lovisa, che ha individuato nell’ex tecnico del Mantova il profilo ideale per aprire il nuovo ciclo biancorosso.


Possanzini è già stato a Bolzano nei giorni scorsi per confrontarsi con la dirigenza e discutere programmi, strategie di mercato e obiettivi futuri. Restano da definire soltanto alcuni dettagli burocratici prima della firma e dell’annuncio ufficiale, atteso tra domenica e martedì.

L’ex allenatore del Mantova, protagonista della storica promozione in Serie B dei virgiliani e apprezzato per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre, ha quindi superato definitivamente la concorrenza di Giorgio Gorgone, altro nome valutato dal club nelle ultime settimane.

Per il Südtirol si tratta di una scelta che conferma la volontà di puntare su un allenatore con idee moderne e una chiara identità di gioco, in linea con il progetto illustrato nei giorni scorsi dal nuovo ds Lovisa.

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