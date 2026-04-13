Palermo, Jovanotti conquista la città: “Che accoglienza!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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PALERMO – Jovanotti si innamora di Palermo e lo racconta sui social con entusiasmo e ironia. Il cantante italiano, oggi in città per un evento, ha pubblicato un video diventato subito virale in cui si mostra entusiasta per l’accoglienza ricevuta e… per i dolci palermitani.

Nel post, Lorenzo Cherubini ha scritto: «Che bella Palermo e che belli voi! Grazie dell’accoglienza: ci vediamo il 29 e 30 agosto. Intanto mi racconto di oggi, nel frattempo mi godo questa città bellissima e l’affetto che mi inonda». Parole che confermano il legame sempre più forte tra l’artista e il capoluogo siciliano.


Nel video, girato tra le vie della città, Jovanotti appare sorridente e coinvolto, raccontando con leggerezza la sua giornata palermitana e lasciandosi conquistare dall’atmosfera e dalle specialità locali. Un contenuto spontaneo e divertente che ha subito raccolto l’affetto dei fan.

L’occasione è anche quella per ricordare i due appuntamenti già attesi dai suoi sostenitori: Jovanotti sarà protagonista a Palermo con due concerti in programma il 29 e il 30 agosto, eventi che si preannunciano tra i più partecipati dell’estate.

Palermo risponde con entusiasmo, confermando ancora una volta il suo calore e la sua capacità di lasciare il segno anche nei grandi artisti.

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