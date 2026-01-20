Palermo C5, prosegue la striscia positiva dei rosanero: Merlo C5 sconfitta 6-3

Nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo C5, nonostante le assenze pesanti di Musso e Torcivia, si impone 6-3 in casa della Merlo Calcio a5.

A firmare il successo della compagine rosanero la doppietta di Giannola e le reti di Di Simone, Biondo, Romano e Russo.

Primo Tempo:

Ritmi altissimi sin dalle battute iniziali del match.

La Merlo C5 dimostra di voler giocare a viso aperto e, senza fare complimenti, si proietta subito in avanti e trova il vantaggio grazie alla rete siglata da Vultaggio, non impeccabile il rinvio di Mistretta, estremo difensore rosanero.

La reazione del Palermo Calcio a5 non tarda ad arrivare: la squadra guidata da coach Rizzo, infatti, pareggia i conti con Giannola con un sinistro di precisione chirurgica che non lascia scampo al portiere avversario.

La rete galvanizza gli ospiti che trovano il momentaneo 2-1 con Di Simone abile a finalizzare una ripartenza fulminea dei suoi.

Il botta e risposta tra le due squadre continua sino al termine della prima frazione.

La Merlo Calcio a5 non molla la presa e sigla il 2-2 con Noto, quindi il sorpasso del Palermo C5, rete del 3-2 firmata da Giannola (doppietta per lui) e, sul finire del primo tempo, ecco il 3-3 della Merlo C5 siglato da Novara.

Secondo Tempo:

La ripresa inizia col Palermo Calcio a5 proiettato in avanti alla ricerca della vittoria.

Obiettivo centrato dalla squadra rosanero che, prima del triplice fischio, troverà altre tre volte la via della rete: 4-3 firmato da Biondo, momentaneo 5-3 realizzato da Romano direttamente da tiro libero e definitivo 6-3 siglato da Russo.

Nonostante la sofferenza iniziale il Palermo C5 ottiene 3 punti di fondamentale importanza in chiave classifica: in virtù di questa vittoria, infatti, la compagine guidata da coach Rizzo mantiene saldamente il secondo posto (+6 sull’Agrigento Futsal) e resta a -7 dalla capolista Akragas.