Il Secolo: “Sampdoria, infortunio per Esposito. Salta il Palermo?”

La settimana che conduce alla delicata trasferta di Catanzaro si apre nel peggiore dei modi per la Sampdoria. Tra campo e tribunali sportivi, i blucerchiati devono fare i conti con due questioni pesanti: l’infortunio di Salvatore Esposito e l’indagine della Procura Federale su Alberico Evani Foti e Angelo Gregucci. Lo riporta Il Secolo di Genova, che fa il punto su una vigilia tutt’altro che serena.

Il primo campanello d’allarme è arrivato venerdì sera contro l’Entella. Esposito ha chiesto il cambio alla mezz’ora del secondo tempo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra, lo stesso arto che lo aveva già tormentato nei mesi scorsi ai tempi della Spezia. Gli esami effettuati ieri, secondo Il Secolo di Genova, hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale sinistro. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti, ma il rischio è concreto: stop di tre o quattro partite.

Un’assenza che peserebbe non solo per il valore del centrocampista, ma anche perché interromperebbe quel percorso di crescita fisica che Esposito stava finalmente portando avanti. Sempre Il Secolo di Genova ricorda come problemi muscolari avessero già costretto il giocatore a fermarsi più volte nelle ultime stagioni, pur senza che gli approfondimenti precontrattuali avessero segnalato criticità allo staff medico blucerchiato.

Parallelamente, si complica anche il fronte disciplinare. La Procura Federale avrebbe raccolto una mole consistente di materiale per contestare presunte violazioni a Foti e Gregucci. La linea difensiva è già in preparazione, affidata agli avvocati Antonio Romei e Francesco De Gennaro, gli stessi che avevano seguito il club nella delicata vicenda playout. Secondo Il Secolo di Genova, il deferimento resta un’ipotesi concreta, così come una possibile squalifica, eventualmente riducibile attraverso il patteggiamento.

Nessun rischio, invece, per la classifica: per la Sampdoria si profila al massimo una sanzione economica. Le voci di penalizzazione circolate sui social sono state smentite e definite allarmistiche. In caso di stop ai tecnici, Gregucci e Foti non potrebbero andare in panchina, ma continuerebbero a lavorare a Bogliasco, con ruoli ben delimitati e sotto l’attenta osservazione della Procura, come sottolinea ancora Il Secolo di Genova.

Un doppio fronte aperto, dunque, che rende ancora più complicato l’avvicinamento a Catanzaro per una Sampdoria chiamata a reagire anche fuori dal campo.