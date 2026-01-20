Palermo, la maglia fa il giro del web: la figlia di Matri in rosanero

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

La story di Federica Nargi diventa virale tra i tifosi del Palermo durante Como-Lazio

La maglia del Palermo continua a farsi notare anche lontano dal campo. Nella serata di ieri, una story pubblicata su Instagram da Federica Nargi ha rapidamente fatto il giro del web nel mondo rosanero, diventando virale tra tifosi e pagine social dedicate al club.

Nell’immagine condivisa dalla showgirl italiana, la figlia avuta con Alessandro Matri indossa la maglia rosa del Palermo mentre il padre commenta in televisione la sfida di Serie A tra Como e Lazio. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei sostenitori rosanero, sempre molto attenti a ogni segnale di visibilità del brand Palermo.

Lo scatto, accompagnato da una citazione ironica attribuita allo stesso Matri, ha acceso l’entusiasmo sui social, con numerose condivisioni e commenti da parte dei tifosi, che hanno apprezzato la presenza della maglia rosanero in un contesto mediatico di primo piano.

Ancora una volta, dunque, il Palermo si ritrova protagonista anche fuori dal terreno di gioco, confermando quanto la maglia rosa continui a esercitare fascino e curiosità ben oltre i confini della Sicilia. Una semplice story, ma sufficiente per accendere l’orgoglio del popolo rosanero e ribadire la forza identitaria di un simbolo che viaggia veloce sui social.

Ultimissime

Palermo C5, prosegue la striscia positiva dei rosanero: Merlo C5 sconfitta 6-3

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Palermo, la maglia fa il giro del web: la figlia di Matri in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Tuttosport: “Colpo Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Giornale di Sicilia: “Lotta, segna e trascina. Segre s’è preso il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Giornale di Sicilia: “Palermo, cinquina e porta blindata: il Barbera diventa un bunker”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026