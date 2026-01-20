Tuttosport: “Colpo Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Venezia sembra aver vinto il braccio di ferro con il Genoa per Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 del Pescara. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, i lagunari sono ormai a un passo dal talento abruzzese, protagonista di una stagione positiva nonostante le difficoltà della squadra: 20 presenze, 1 gol e 4 assist.

Il Pescara, ultimo in classifica e alla ricerca disperata di una salvezza complicata, potrebbe accettare una formula articolata: sul tavolo, oltre a una parte cash, ci sarebbero Daniel Fila (23) e Cheick Condé (25), entrambi destinati a trasferirsi in Abruzzo in prestito. La valutazione del cartellino di Dagasso si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Intanto, l’Empoli ha superato il Bari nella corsa a Luca Pandolfi. L’attaccante classe ’97 non ha trovato spazio a Catanzaro (9 presenze per 272 minuti) e il club calabrese è disposto a cederlo in prestito oneroso. La trattativa resta aperta, ma per la prossima gara Pandolfi non dovrebbe essere convocato.

Sul fronte Bari, resta viva la pista che porta a Davide Buglio, centrocampista classe ’97 di proprietà della Juve Stabia e attualmente al Catanzaro (7 presenze, 309 minuti). Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico Moreno Longo, che ha appena iniziato a prendere confidenza con la rosa.

Capitolo difensori: la Reggiana ha chiuso con il Pisa per Mateus Lusuardi, italo-brasiliano classe 2003, che ha già collezionato 3 presenze in Serie A con i nerazzurri. Infine, l’Entella si avvicina a Enrico Silletti, 28 anni, reduce da una stagione solida con l’Altamura (21 presenze, 1 gol e 2 assist). Il club pugliese preferirebbe cederlo mantenendolo però in prestito fino a giugno.

Il mercato di Serie B entra così nella fase calda, tra incastri, prestiti e operazioni strategiche legate alla corsa salvezza.