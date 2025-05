Palermo C5, Musso segna, Immesi cala la saracinesca. I rosanero volano in finale regionale

In un “Pala Don Bosco” letteralmente gremito in ogni ordine di posto (oltre 500 spettatori presenti) il Palermo Calcio a5 non tradisce le attese e, al termine di una intensa battaglia agonistica ricca di colpi di scena, si impone 3-2 sull’Akragas vincendo la finale playoff del girone A di Serie C1.

Risultato storico per il club del patron Salvo Messeri che consente alla compagine rosanero di accedere alla finalissima regionale nella quale affronterà il Viagrande.

In palio il titolo di campione della Sicilia.

PRIMO TEMPO:

Parte forte l’Akragas che, dopo appena 10”, trova subito la conclusione con Toledo ma il portiere del Palermo C5 Immesi si oppone magistralmente.

La squadra ospite gioca a viso aperto, dimostrando di essere ben messa in campo.

Il Palermo, fino alla metà della prima frazione, fa fatica a trovare il varco giusto non riuscendo a finalizzare la manovra offensiva.

Coach Rizzo suona la carica, messaggio recepito dai suoi ragazzi che intensificano il pressing e alzano il ritmo del gioco.

Il forcing dei rosanero viene premiato a 3′ dal termine del primo tempo: incursione di Bonanno, fallo di mano degli avversari e tiro libero concesso al Palermo C5 trasformato, con freddezza glaciale, dal numero 10 Musso, gol che vale il momentaneo 1-0.

Si andrà all’intervallo con i rosanero sopra di una rete.

SECONDO TEMPO:

La ripresa inizia con l’Akragas proiettata in avanti.

Al 7′ va in scena un autentico festival di emozioni: tiro libero per gli ospiti, sul punto di battuta si presenta Colore ma Immesi, estremo difensore del Palermo Calcio a5, riesce a neutralizzarlo con una parata prodigiosa.

Tuttavia, sulla stessa azione, pochi istanti dopo la respinta di Immesi, l’Akragas conquista un altro fallo.

Stavolta il tiro libero verrà battuto da Toledo che non sbaglia, regalando il momentaneo 1-1 alla sua squadra.

Nei minuti successivi succede di tutto: tensione alle stelle, il Palermo C5 resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Di Simone.

Nel frattempo Immesi para un altro tiro libero, questa volta sbarrando la porta a Di Gangi (prestazione sontuosa del portiere rosanero, man of the match di questa finale playoff).

La squadra di coach Rizzo, però, non perde la testa dimostrando grande maturità e, una volta riacquisita la parità numerica, torna a pigiare il piede a martello sull’acceleratore trovando la rete del sorpasso: Musso serve Miranda, conclusione respinta dall’estremo difensore dell’Akragas Castiglione, come un falco arriva Davì che sigla il 2-1.

Il nuovo vantaggio diventa linfa motivazionale per i rosanero che trovano il 3-1 ancora con Musso, conclusione imparabile su tiro libero.

A pochi istanti dal triplice fischio arriva il 3-2 dell’Akragas firmato da Di Bartolo.

Non c’è più tempo: il Palermo Calcio a5 si aggiudica la finale playoff del girone A di Serie C1 e stacca il pass per la finalissima regionale contro il Viagrande.