Sabatini sul caso Bari: «Multiproprietà un’anomalia, ma senza De Laurentiis il club forse non esisterebbe»

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto opinionista calcistico Sandro Sabatini ha commentato la situazione di forte tensione che si respira attorno al Bari, al centro delle proteste da parte della tifoseria per via della gestione targata De Laurentiis.

«Sono contrario alle multiproprietà in linea di massima – ha spiegato Sabatini – Però i tifosi del Bari devono essere consapevoli che o interveniva De Laurentiis o non so se il Bari sarebbe stato dov’è».

Secondo l’editorialista, la questione è «scivolosa» ma non tra le più complesse in ambito federale. Sabatini ha poi ipotizzato un possibile cambio di scenario:

«Se ci fosse una proprietà nuova, che sia straniera o anche un imprenditore barese con determinate garanzie, potrebbe esserci un intervento diplomatico della Federazione per sanare un’anomalia».

La chiosa è netta:

«Se il Bari non può andare in Serie A per colpa della multiproprietà, è naturale che siamo di fronte a un’anomalia».