Nonostante abbia disputato pochissimi minuti nel mese di dicembre 2024, Matteo Brunori è stato votato come “Player of the Month” dai tifosi del Palermo attraverso l’app ufficiale del club. La tifoseria rosanero ha voluto premiare il loro capitano, riconoscendo il suo impatto e il suo ruolo di leader all’interno della squadra, anche in un periodo di limitato tempo di gioco.

