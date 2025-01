Palermo-Modena, arbitra Bonacina. Tutte le designazioni della 21^ giornata di serie B

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 21^ giornata di serie B. Per la partita Palermo-Modena, in programma alle ore 15:00, la direzione sarà affidata a Bonacina. Gli assistenti saranno Bresmes e Pressato, con Marotta nel ruolo di quarto uomo. Il VAR sarà gestito da Minelli, con Longo come assistente VAR.

SALERNITANA – SASSUOLO h. 12.30

RAPUANO

LO CICERO – GALIMBERTI

IV: GRASSO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ARECHI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ARECHI”)

COSENZA – MANTOVA h. 15.00

GIUA

YOSHIKAWA – POLITI

IV: RECCHIA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGNOTTA

FROSINONE – CREMONESE h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

BACCINI – BARONE

IV: CAPPAI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MUTO

PALERMO – MODENA h. 15.00

BONACINA

BRESMES – PRESSATO

IV: MAROTTA

VAR: MINELLI

AVAR: LONGO

REGGIANA – BARI h. 15.00

PRONTERA

PASSERI – DI MONTE

IV: DI CICCO

VAR: BARONI

AVAR: LA PENNA

SPEZIA – JUVE STABIA h. 15.00

PEZZUTO

GARZELLI – MASSARA

IV: MILONE

VAR: PAIRETTO

AVAR: MONALDI

SUDTIROL – CATANZARO h. 15.00

MASSIMI

DI GIACINTO – FONTANI

IV: SFIRA

VAR: GUALTIERI

AVAR: MARESCA

CESENA–CITTADELLA h. 17.15

SANTORO

CAPALDO – CATALLO

IV: MANZO

VAR: MIELE

AVAR: AURELIANO

BRESCIA – SAMPDORIA h. 19.30

MASSA

PERETTI – MINIUTTI

IV: MADONIA

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI VUOLO

PISA – CARRARESE Lunedì 13/01 h. 20.30

COSSO

MARGANI – ARACE

IV: BURLANDO

VAR: VOLPI

AVAR: MARESCA