Di Marzio: “Salernitana, attesa la firma di Raimondo”

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio riporta che la Salernitana è ormai vicina alla conclusione dell’affare che porterà Antonio Raimondo, attaccante del Venezia, a vestire la maglia granata. Raimondo, che negli ultimi giorni era stato accostato anche al Palermo, è atteso per la firma del contratto con il suo nuovo club. Successivamente, è previsto che svolga il suo primo allenamento con la squadra. Questo trasferimento segna un importante passo in avanti per la Salernitana, che si rafforza così in attacco in vista delle prossime sfide.

