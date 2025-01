Salernitana, UFFICIALE: Sfait ceduto al Cluj

La Salernitana ha ufficializzato attraverso i propri canali la cessione a titolo definitivo di Andres Sfait al CFR Cluj. Il giovane esterno, nato nel 2004, lascia il club granata dopo anni di impegno e dedizione.

Ecco il comunicato del club:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con il CFR Cluj per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 2004 Andres Sfait.

Il club ringrazia il calciatore per l’impegno mostrato in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.