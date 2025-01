Calciomercato Manchester City: pronti 60 milioni di euro per Marmoush

Il Manchester City si affiderà al calciomercato invernale per reagire alle difficoltà degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da “Daily Mail” il club inglese è pronto a investire una cifra importante per Omar Marmoush, attaccante dell’Eintracht Francoforte che si sta mettendo ben in mostra in questa stagione. Fino a questo momento, infatti, l’egiziano ha segnato 18 reti in 24 partite tra Bundesliga ed Europa League, motivo per cui i “Citizens” potrebbero presto formulare un’offerta di circa 60 milioni di euro per convincere la squadra tedesca. Tuttavia, Markus Krosche, chief executive del Francoforte, ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto.

