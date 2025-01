Longari: “Palermo, Saric nel mirino di Sampdoria e Salernitana”

Futuro sempre più lontano da Palermo per Dario Saric. Non riscattato dall’Antalyaspor nell’ultima stagione, il bosniaco è tornato in rosanero in estate ma ha faticato ad imporsi tra le gerarchie di Alessio Dionisi, anche a causa di qualche pr0belma fisico. Nelle ultime ore si è parlato di alcune destinazioni possibili in occasione del mercato di gennaio. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il centrocampista bosniaco è nel mirino della Sampdoria e della Salernitana.

