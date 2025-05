Palermo, avviati i contatti per la risoluzione con Dionisi: il club accelera per il nuovo tecnico

Il Palermo ha avviato i contatti con Alessio Dionisi per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2027. La notizia è stata rilanciata dal giornalista Nicolò Schira, secondo cui la società rosanero sarebbe pronta a chiudere definitivamente il capitolo con l’ex allenatore per poter accelerare nella scelta della nuova guida tecnica. Si entra dunque nella fase calda del calciomercato anche in panchina, con il club deciso a voltare pagina il prima possibile.

