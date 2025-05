Serie B, Bedin sui playout: «Attendiamo i pronunciamenti della giustizia sportiva»

Discusso oggi in Consiglio federale il tema del rinvio delle gare di playout del campionato Serie BKT in considerazione della vicenda che vede coinvolta la società Brescia. Il presidente federale – si legge sul sito ufficiale della Lega – ha ragguagliato i consiglieri sui fatti che hanno determinato il rinvio, condividendo le motivazioni e la correttezza dell’operato.

Posizione comune anche sulla decisione di attendere l’esaurimento dei gradi di giudizio endofederale e di valutare l’individuazione delle date dei playout il 15 e 20 giugno, tenuto conto da un lato del rispetto della finestra FIFA per il rilascio degli atleti (2-10 giugno) e dall’altro del nuovo termine di ammissione ai campionati concesso alle quattro squadre potenzialmente coinvolte, differito al 24 giugno.

“Ringrazio il Presidente Gravina e tutti i consiglieri per aver condiviso oggi il percorso intrapreso – ha dichiarato il Presidente della Lega B Paolo Bedin -. Quanto emerso in Consiglio Federale è coerente con la linea sinora adottata e avallata anche dal nostro Consiglio Direttivo venerdì scorso. Ora attendiamo i pronunciamenti della giustizia sportiva per la definizione finale della competizione”.