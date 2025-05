Padova: contatti con il Milan Futuro per il terzino Vittorio Magni

Il Padova si muove sul mercato in vista della prossima stagione e punta a rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club veneto ha avviato i contatti con il Milan Futuro per Vittorio Magni, terzino destro classe 2006, protagonista quest’anno con la Primavera rossonera e già nel giro delle nazionali giovanili italiane. Al momento si parla di primi sondaggi tra le parti, in attesa di capire le modalità dell’eventuale operazione. Magni è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio milanista.

Continue Reading