Serie B: Bari e Modena si contendono Vivarini

Terminate le fasi regolari del campionato di Serie B, iniziano a delinearsi i primi movimenti di mercato anche sulle panchine. Tra i nomi più caldi in ottica futura c’è quello di Vincenzo Vivarini, attualmente senza squadra dopo l’esperienza al Catanzaro e in passato tecnico anche di Frosinone ed Empoli.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, Bari e Modena starebbero valutando seriamente il profilo dell’allenatore abruzzese per rilanciare i rispettivi progetti in vista della stagione 2025/2026. In particolare, il Modena sembra orientato verso un cambio in panchina, mentre il Bari dovrà decidere se confermare Moreno Longo, reduce da una stagione deludente conclusa senza l’accesso ai playoff.

Vivarini, che a Bari ha già lasciato un ottimo ricordo durante una precedente esperienza, rappresenta un nome di esperienza e affidabilità per la categoria. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderanno i due club.

Un ritorno in Serie B sembra dunque vicino per l’allenatore, ma la scelta finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e strategiche delle dirigenze coinvolte. Attesi nuovi sviluppi a breve.