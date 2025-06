Palermo, attesa per Augello: si aspetta l’ok del Manchester. Idea Badelj per il centrocampo

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni del nuovo tecnico Filippo Inzaghi. Come riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, il club rosanero attende il via libera dal Manchester per chiudere l’operazione che porterà Tommaso Augello in Sicilia: la trattativa è in stato avanzato, ma serve ancora un passaggio formale da parte del club inglese, coinvolto per motivi legati alla proprietà.

Nel frattempo, per rinforzare il centrocampo, prende quota l’idea Milan Badelj. Il regista classe ’89, ex Lazio e Fiorentina, attualmente in forza al Genoa, potrebbe rappresentare una pedina di esperienza e qualità nel cuore del gioco rosanero.

Il Palermo accelera su più fronti: tra trattative in attesa e nuove suggestioni, si delinea sempre più l’identità tecnica voluta da Inzaghi.