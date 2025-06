Il Bari rivoluziona l’attacco: in arrivo Moncini, contatti per Lapadula

Il Bari è pronto a cambiare volto in avanti in vista della stagione 2025/26. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è ormai in chiusura la trattativa per Gabriele Moncini, reduce da una stagione positiva con il Brescia, dove ha realizzato 5 reti in campionato. L’attaccante classe ’96 firmerà un contratto biennale, diventando uno dei nuovi volti dell’attacco biancorosso.

Ma il lavoro del club pugliese non si ferma. Sempre secondo quanto riferito da Di Marzio, sono stati avviati i contatti per Gianluca Lapadula, attualmente di proprietà dello Spezia, dove si è trasferito lo scorso gennaio dopo l’esperienza al Cagliari. Anche per lui, 5 gol stagionali tra tutte le competizioni e un’esperienza internazionale importante con la nazionale peruviana.

Il Bari punta a rilanciarsi con una coppia d’attacco di grande esperienza e concretezza: Moncini-Lapadula potrebbe essere il tandem giusto per riportare entusiasmo e ambizioni al San Nicola.