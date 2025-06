Corona conteso tra Siracusa e Trapani: duello siciliano per il talento rosanero

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, si profila un duello tutto siciliano per Giacomo Corona, attaccante classe 2004 di proprietà del Palermo. Il giovane, figlio dell’ex bomber Giorgio Corona (con un passato importante tra Catania, Messina e Catanzaro), è reduce da un’ottima stagione in prestito al Pontedera, dove ha messo a segno 10 gol.

Sul centravanti rosanero hanno messo gli occhi Siracusa e Trapani, entrambe ambiziose in vista della prossima Serie C e intenzionate a strapparlo alla concorrenza per rinforzare l’attacco. Il prestito appare la soluzione più probabile, con il Palermo interessato a garantirgli continuità e centralità in un progetto tecnico di qualità.

Sia il Siracusa che il Trapani offrono contesti ideali, anche sul piano ambientale, per favorire la crescita di uno dei prospetti più promettenti del vivaio rosanero. La scelta definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.