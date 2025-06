Il City Football Group guarda all’Uzbekistan: possibile tredicesima squadra nella galassia che include anche il Palermo

Il City Football Group (CFG), già proprietario del Manchester City e di altri 12 club in tutto il mondo – tra cui anche il Palermo – starebbe valutando l’acquisizione di una nuova società calcistica in Uzbekistan. A rivelarlo è stato Otabek Umarov, Primo Vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale uzbeko, durante una conferenza stampa tenuta venerdì.

L’interesse del colosso calcistico globale – già attivo in Europa, America, Asia e Oceania – sarebbe stato alimentato dalla crescente attenzione nei confronti del Manchester City da parte del pubblico uzbeko, in seguito all’arrivo in squadra del talento locale Abdukodir Khusanov.

«L’Uzbekistan conta una popolazione di 37-38 milioni di abitanti e, grazie alla presenza del nostro calciatore, anche i tifosi di altri Paesi dell’Asia centrale hanno iniziato a seguire regolarmente il Manchester City», ha dichiarato Umarov.

Il CFG – che controlla anche Girona, New York City FC, Troyes, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, e appunto il Palermo – non si limiterebbe all’ingaggio di un secondo giocatore uzbeko. «Se Dio vuole, hanno in programma di acquisire il loro tredicesimo club: uno uzbeko», ha aggiunto Umarov.

In quest’ottica, una delegazione dall’Uzbekistan sarà in visita in Inghilterra ad agosto per approfondire i modelli di scouting, formazione tecnica e sviluppo giovanile adottati dal Manchester City. «Abbiamo già definito una serie di piani, ma c’è ancora tanto lavoro da fare», ha sottolineato Umarov.

Lo scenario calcistico uzbeko

Attualmente, nella Super League uzbeka, solo 3 delle 16 squadre – Dynamo, Pakhtakor e Surkhon – sono sostenute da sponsor privati. Tutte le altre ricevono finanziamenti da aziende statali (come Uzbekneftgaz) o da enti governativi locali.

Un decreto presidenziale del marzo 2023 ha dato il via alla privatizzazione dei club calcistici statali. In questo quadro, il Pakhtakor Tashkent era stato messo in vendita nel gennaio 2024, insieme a un terreno di oltre 24 ettari. Tuttavia, le proteste dell’opinione pubblica per la cessione del suolo hanno bloccato il processo.

Con l’eventuale ingresso di CFG, l’Uzbekistan entrerebbe ufficialmente a far parte della rete globale di uno dei gruppi calcistici più influenti al mondo, già presente in Italia attraverso il Palermo, di cui detiene la proprietà dal 2022.