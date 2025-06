L’ex Palermo Andrea Saraniti saluta il Casarano: «Non è un addio, è solo un arrivederci»

Termina ufficialmente l’avventura di Andrea Saraniti al Casarano, protagonista della recente promozione in Serie C. L’attaccante palermitano, dopo una stagione da leader e simbolo della squadra, ha deciso di chiudere il proprio ciclo in rossazzurro, salutando club, compagni e tifosi con una lunga e toccante lettera pubblicata sui social.

«Non è un addio. È solo un breve periodo di lontananza. Come un soldato in missione che, poi, torna sempre a casa», scrive l’ormai ex numero nove, soprannominato “Barone Rosso”, rivolgendosi idealmente alla città e alla tifoseria salentina.

Saraniti ha poi ringraziato tutti: «Sono stato fortunato ad aver fatto parte di questa famiglia. Fortunato ad aver condiviso lo spogliatoio con uomini di altri tempi. Fortunato ad aver conosciuto gente che porterò sempre nel mio cuore. Grazie allo staff per la professionalità dimostrata sin dal loro arrivo e grazie per la fiducia concessa. Un ringraziamento speciale al presidente Filograna: la promozione parte da te, dalla tua filosofia di vita e dalla tua dedizione».

Parole sentite anche per i tifosi: «Per concludere, ringrazio gli ultras della Curva Nord. Voi siete stati il perno principale ogni domenica. Ogni minuto, ogni secondo. Onore a voi».

Dopo due promozioni consecutive – una con il Team Altamura, l’altra con il Casarano – l’ex attaccante di Palermo, Lecce e Taranto è ora pronto per una nuova avventura calcistica.