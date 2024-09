Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report della seduta di allenamento odierna:

“Allenamento mattutino a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato una partita a tema 11 vs 11 e una partita 8 vs 8 in una porzione ridotta del campo”.