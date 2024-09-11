Juve Stabia-Palermo, arbitra Sozza. Le designazioni arbitrali della 5^ giornata
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 5^ giornata del campionato di serie B. Juve Stabia-Palermo affidata a Simone Sozza.
CESENA – MODENA Venerdì 13/09 h.20.30
MONALDI
ROCCA – CIPRIANI
IV: ZOPPI
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)
AVAR: MIELE (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)
BARI – MANTOVA h.15.00
PEZZUTO
BAHRI – RICCIARDI
IV: SILVESTRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MINELLI
BRESCIA – FROSINONE h.15.00
GHERSINI
FONTANI – ARACE
IV: MIRABELLA
VAR: CHIFFI
AVAR: MUTO
CITTADELLA – CATANZARO h. 15.00
FELICIANI
DI GIOIA – PASCARELLA
IV: LEONE
VAR: FOURNEAU
AVAR: DI VUOLO
CREMONESE – SPEZIA h. 15.00
PERENZONI (foto)
PAGLIARDINI – POLITI
IV: ANCORA
VAR: DI MARTINO
AVAR: DIONISI
JUVE STABIA – PALERMO h. 15.00
SOZZA
MASSARA – GALIMBERTI
IV: VERGARO
VAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
CARRARESE – SASSUOLO Domenica 15/09 h. 15.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: VINGO
VAR: VOLPI
AVAR: FOURNEAU
COSENZA – SAMPDORIA Domenica 15/09 h. 15,00
COLLU
LOMBARDO – PRESSATO
IV: LUONGO
VAR: DIONISI
AVAR: MINELLI
REGGIANA – SUDTIROL Domenica 15/09 h. 15.00
CREZZINI
BARONE – MINIUTTI
IV: GANDINO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LONGO
SALERNITANA – PISA Domenica 15/09 h. 15.00
BONACINA
PRENNA – REGATTIERI
IV: GAVINI
VAR: GUALTIERI
AVAR: MARINI