Juve Stabia-Palermo, arbitra Sozza. Le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2024

ASCOLI PICENO, ITALY - MAY 01: Referee Simone Sozza gestures during the Serie B match between Ascoli Calcio1898 FC and Empoli FC at Stadio Cino e Lillo Del Duca on May 1, 2021 in Ascoli Piceno, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 5^ giornata del campionato di serie B. Juve Stabia-Palermo affidata a Simone Sozza.

 

CESENA – MODENA Venerdì 13/09 h.20.30

MONALDI

ROCCA – CIPRIANI

IV: ZOPPI

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)

AVAR: MIELE (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)

 

BARI – MANTOVA h.15.00

PEZZUTO

BAHRI – RICCIARDI

IV: SILVESTRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MINELLI

 

BRESCIA – FROSINONE h.15.00

GHERSINI

FONTANI – ARACE

IV: MIRABELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

 

CITTADELLA – CATANZARO h. 15.00

FELICIANI

DI GIOIA – PASCARELLA

IV: LEONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: DI VUOLO

 

CREMONESE – SPEZIA h. 15.00

PERENZONI (foto)

PAGLIARDINI – POLITI

IV: ANCORA

VAR: DI MARTINO

AVAR: DIONISI

 

JUVE STABIA – PALERMO h. 15.00

SOZZA

MASSARA – GALIMBERTI

IV: VERGARO

VAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

 

CARRARESE – SASSUOLO Domenica 15/09 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: VINGO

VAR: VOLPI

AVAR: FOURNEAU

COSENZA – SAMPDORIA Domenica 15/09 h. 15,00

COLLU

LOMBARDO – PRESSATO

IV: LUONGO

VAR: DIONISI

AVAR: MINELLI

REGGIANA – SUDTIROL Domenica 15/09 h. 15.00

CREZZINI

BARONE – MINIUTTI

IV: GANDINO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO

SALERNITANA – PISA Domenica 15/09 h. 15.00

BONACINA

PRENNA – REGATTIERI

IV: GAVINI

VAR: GUALTIERI

AVAR: MARINI

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