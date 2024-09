Floriano: «A Palermo dopo ogni sosta facevamo fatica»

L’ex attaccante del Palermo Roberto Floriano è intervenuto durante PianetaBari Talk per parlare della sfida tra Bari e Mantova, esprimendosi anche sulla sua esperienza in rosanero.

Ecco le sue parole:

«Mercato Bari? Sicuramente positivo, già a partire da Longo che ritengo sia un tecnico molto valido. Gioca un calcio moderno, mi piace anche come comunica. Magalini e Di Cesare hanno dovuto cambiare diversi uomini, perché giustamente quando ti salvi ai playout vuol dire che qualcosina probabilmente non ha funzionato. Non sono partiti bene, ma sono ottimista per il proseguo del campionato. Già a partire dalla gara col Mantova, dove spero i biancorossi possano fare bene».

«Premetto che Bari è una grandissima piazza e al tifoso non piace questo termine, anzi vorrebbe sempre lottare per la Serie A e i posti più alti del campionato. Se il direttore ha usato questo termine, penso abbia in mente una base biennale. Creare qualcosa quest’anno in vista dell’anno prossimo. Io sono sempre dell’idea che se i risultati arrivano, gli obiettivi possono cambiare nel tempo. Anche vista la partenza a rilento, è giusto creare un percorso».

«Penso Lasagna. Deve ritrovarsi, ma se stiamo parlando di un attaccante che per anni ha fatto la Serie A. In Serie B se fa bene può rivelarsi un acquisto davvero importante, anche per personalità e caratteristiche. Ma ce ne sono tanti, anche Sgarbi dall’Avellino mi piace molto. Il Mantova l’ho vista diverse volte l’anno scorso. È una squadra che ha mantenuto l’ossatura dello scorso campionato, hanno un gioco molto propositivo e giocano molto bene. Hanno stravinto e strameritato l’anno scorso, inserendo giocatori adatti alle esigenze del mister. Infatti sono partiti bene in campionato. Hanno tantissimo entusiasmo, vivono un momento opposto rispetto al Bari. Penso che in questo momento hanno più sicurezza dei propri mezzi rispetto agli uomini di Longo. Sarà difficile da affrontare, ma il Bari in casa deve provare a vincerla».

«C’è stata la sosta, probabilmente Longo avrà lavorato su alcuni problemi emersi nelle prime 4 giornate. A volte subentrano delle dinamiche strane. Penso a Palermo, dove dopo ogni sosta facevamo fatica. Invece, talvolta riposarsi può essere un vantaggio. Spero per il Bari che queste due settimane siano servite a rafforzare il gruppo e ricreare entusiasmo per fare un’ottima partita contro il Mantova»