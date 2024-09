Palermo, Baniya si presenta: «Grande orgoglio essere in questa società. Sarò presto in campo»

Giornata di presentazioni in casa rosanero. Questa mattina, infatti, uno degli acquisti arrivati in questa sessione di mercato, Rayyan Baniya, si è presentato ai tifosi rosanero.

«Contento di essere qui. È un grande orgoglio essere in questa società. Credo molto in me stesso, nelle mie caratteristiche e nelle mie qualità. Cerco di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita e di aiutare con la mia esperienza i miei compagni. Siamo una bella squadra, un gruppo giovane con tanta voglia di fare. Davanti a me vedo veramente grandi cose, sono molto positivo. Dobbiamo andare avanti convinti di quel che siamo. Sto lavorando mattina e pomeriggio, sto spingendo tanto. Sarò presto in campo, lavoro sempre con i fisioterapisti, lo staff è molto preparato.

Obiettivo? Mio obiettivo dopo i tre anni in Turchia era quello di tornare in Italia. Sono molto contento di essere arrivato qui. Con Sirigu ho parlato quando sono arrivato, non abbiamo giocato insieme lui è arrivato quando sono andato via. È una persona molto disponibile, come tutti.

Rumors? Fanno piacere e stimolano. L’esperienza in Turchia è stata molto formativa per me, sono passato anche da stadi importanti. Ora sono a Palermo e ho la testa solo qui.

Caratteristiche? Sono un difensore aggressivo. Cerco di dare una mano in questo alla squadra quando è possibile. Ho iniziato a sei anni qui in Italia, sono sempre stato in provincia. Poi sono andato al settore giovanile del Modena fino alla Primavera. Ho fatto esperienza a Mantova e Renate, poi sono andato in Turchia per quattro anni, molto formativi per me.

Sono nato in Italia da padre del Benin e da madre della Turchia, mi sento italiano al 100%. È una cosa piacevole e positiva quella di poter mischiare più culture. Mio padre è africano e mia madre turca, sono tante etnie che si incontrano.

Esordio? Ho giocato per pochi minuti ma mi sono reso conto subito di quanto sia difficile questo campionato. È una lega molto tosta in cui i verdetti arrivano sempre nelle ultime giornate, io sono pronto a dare tutto alla squadra per raggiungere il nostro obiettivo.

Trattativa? E’ stata abbastanza veloce. Quando ho sentito Palermo non ci ho pensato due volte, chiunque conosce la storia della piazza e della società. Sono veramente contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. Io credo tanto in me stesso, sono abbastanza forte mentalmente. Nonostante tutti gli infortuni io sono stato sempre concentrato sui miei obiettivi. Numero? Ho visto i numeri liberi, il numero 4 è abbastanza famoso per i difensori e l’ho scelto per questo».