Salernitana verso il Palermo: stamattina partita in famiglia. Martedì la ripresa degli allenamenti

Tre giorni di riposo dopo la partita in famiglia di stamattina, sabato 22 marzo. È quanto reso noto dalla Salernitana, prossimo avversario di campionato del Palermo, attraverso il report dell’allenamento di oggi pubblicato sul sito ufficiale:

“Seduta mattutina quest’oggi per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Il gruppo guidato da mister Roberto Breda ha svolto una partitina in famiglia per chiudere al meglio questa settimana che vedrà i granata in pausa dalle gare di campionato a causa della sosta per gli impegni delle nazionali.

Differenziato per Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski.

La preparazione dei granata riprenderà martedì alle ore 15:00 sempre al Mary Rosy”.