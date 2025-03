“Abbiamo un accordo con il Napoli”: il 1° colpo dell’estate 2025 è già fatto | Antonio Conte ha finalmente il suo rinforzo

Subito buone notizie per il tecnico azzurro, che in vista del prossimo anno può già accogliere il suo primo rinforzo. Vediamo chi è.

Siamo arrivati a questa sosta nazionali con il Napoli in piena lotta per lo scudetto. La compagine azzurra, con grande sorpresa da parte di tutti, è a soli tre punti di svantaggio dalla capolista Inter, e da tutta l’impressione di potersi giocare lo scudetto fino alla fine del campionato.

Un quasi miracolo compiuto da Antonio Conte, che ha preso una squadra piazzatasi al decimo posto lo scorso anno e l’ha portata appunto ai vertici. Il lavoro compiuto dal tecnico leccese dunque, comunque vadano le cose, sarà sicuramente eccellente. Ma si sa, Conte vuole vincere, e non si accontenta dei complimenti. Ed è per questo che in vista del prossimo anno sarà necessario un gran mercato per accontentarlo e soprattutto per convincerlo a rimanere.

La vicenda Kvaratskhelia ha infatti generato un pò di malumore nel mister. Tuttavia in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti l’ex ct della nazionale azzurra può già gioire. È stato già definito infatti il primo colpo di questa campagna acquisti, almeno secondo un recente annuncio.

Caldo mercato in casa azzurra

Sarà una calda estate in casa napoletana sul fronte mercato. La società di Aurelio De Laurentiis dovrà portare a Castelvolturno diversi elementi di spessore. In primis come detto un sostituto di Kvara, non rimpiazzato al meglio a gennaio. Poi anche negli altri reparti arriveranno rinforzi.

Allo stesso modo come al solito il club azzurro avrà un occhio di riguardo anche nei confronti dei giovani. Ed è proprio a tal proposito che la compagine campana sembra aver già chiuso un grande colpo in entrata. Il calciatore che è pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio in estate è Luca Marianucci.

L’agente conferma tutto

A confermare la trattativa ormai in chiusura con il Napoli ci ha pensato l’agente del giovane difensore centrale, che ha così parlato ai microfoni di TMW: “Siamo in parola coi partenopei, sia noi che rappresentiamo il calciatore che l’Empoli. L’affare è praticamente chiuso“.

Un ottimo inizio dunque per il club azzurro in vista dell’estate. L’impressione però è che per accontentare mister Antonio Conte sarà necessario ben altro. E ADL lo sa bene.