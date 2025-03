Pescara, Mattia Baldini sui playoff: «Vogliamo essere la migliore terza, come fatto a Palermo»

Mancano sei giornate alla fine della regular season del Girone B di Serie C, e il Pescara di mister Silvio Baldini vuole ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Nella conferenza stampa prepartita contro la Sestri Levante, il figlio e vice del tecnico ex Palermo, Mattia Baldini, ha rilasciato le seguenti parole:

«Come sta la squadra? Bene, e lo dicevo anche quando i risultati non ci sorridevano. Se dovesse andar bene a Sestri siamo la miglior squadra in trasferta e il terzo attacco del girone. Dobbiamo essere equilibrati: non ascoltare gli elogi quando le cose vanno bene e non farci condizionare dalla critica quando i risultati non sorridono. Contro la SPAL sentivo di problemi di gruppo. Sorrido: quella è la nostra forza. Con Entella e Ternana siamo in vantaggio negli scontri diretti, questo significa che possiamo davvero giocarcela con tutti. Gli infortuni e le assenze ci hanno condizionato: speriamo che nel finale ci aiuti la fortuna sotto quel punto di vista. Il campo ha detto che possiamo giocarcela con tutti. L’obiettivo è finire il campionato da miglior terza, come facemmo a Palermo: con quattro pareggi sei in semifinale».