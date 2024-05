Palermo, allarme diffide. Sono cinque adesso i calciatori che rischiano la squalifica

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme diffide per il Palermo.

Il Palermo si trova di fronte a un serio dilemma disciplinare proprio mentre si avvicina alla fase cruciale dei play-off per la promozione in Serie A. La situazione dei cartellini gialli e delle squalifiche potrebbe avere un impatto significativo sulla formazione disponibile, soprattutto considerando l’importanza di alcuni giocatori coinvolti.

La recente aggiunta di Ranocchia e Di Francesco all’elenco dei diffidati, che include già Segre, Nedelcearu e Ceccaroni, potrebbe complicare notevolmente la strategia del Palermo per le ultime partite di campionato e l’inizio dei play-off. Con cinque titolari fondamentali a rischio squalifica, il tecnico del Palermo dovrà gestire con grande attenzione le scelte di formazione, cercando di preservare questi giocatori cruciali evitando ulteriori ammonizioni.

Il problema non è solo la possibile assenza di questi giocatori nell’ultima partita di campionato contro il Südtirol, ma soprattutto l’eventualità che una squalifica li renda indisponibili per la prima partita dei play-off. Questo rischio è particolarmente preoccupante perché i play-off rappresentano un percorso intenso e ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino della squadra.

Una possibile strategia per il Palermo potrebbe includere un rotazione cauta dei giocatori a rischio in queste ultime partite, magari tenendoli in panchina o sostituendoli prima del termine del match per minimizzare le possibilità di ricevere un cartellino giallo. Questo approccio permetterebbe di proteggere i giocatori chiave, ma al tempo stesso potrebbe influenzare l’equilibrio e la performance del team in campo.

Per il Palermo, quindi, sarà essenziale non solo cercare di chiudere il campionato con risultati positivi, ma anche gestire con intelligenza la situazione disciplinare. La sfida sarà mantenere la competitività della squadra pur navigando tra le complicazioni legate alle squalifiche, che potrebbero influenzare in modo significativo le ambizioni di promozione del club.