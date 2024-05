Palermo, un punto per gli spareggi. Ma il sesto posto ora è a rischio

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che nelle ultime due gare deve cercare di tenersi stretto il sesto posto.

La situazione del Palermo si presenta complessa e carica di tensione mentre la squadra si avvicina alla conclusione della stagione, con gli ultimi match che potrebbero definire non solo la loro posizione nei play-off, ma anche la loro partecipazione stessa. La sconfitta recente contro lo Spezia e la vittoria della Sampdoria hanno complicato ulteriormente le cose, mettendo a rischio la posizione del Palermo come testa di serie e addirittura la sua qualificazione ai play-off.

Attualmente, il Palermo ha ancora il controllo del proprio destino, ma le possibilità sono diverse e dipendono fortemente dai risultati degli ultimi incontri. Un pareggio nella prossima partita contro l’Ascoli garantirebbe al Palermo un posto nei play-off, ma non necessariamente una posizione vantaggiosa come testa di serie, a meno che la Sampdoria non perda il suo incontro. Una vittoria, d’altra parte, potrebbe consolidare la sesta posizione e offrire una maggiore sicurezza.

Tuttavia, la situazione si complica con la potenziale minaccia rappresentata da Südtirol e Reggiana. Südtirol, dopo la sua recente vittoria, potrebbe ancora raggiungere il Palermo se quest’ultimo dovesse perdere e Südtirol vincere le sue partite rimanenti. La Reggiana, pur essendo attualmente a sei punti di distanza, potrebbe teoricamente entrare in gioco in caso di un arrivo a pari punti, considerando i risultati negli scontri diretti.

Il Palermo quindi si trova in una posizione precaria, dove ogni punto diventa cruciale e ogni risultato può avere un impatto significativo sulle sue ambizioni di promozione. Questa situazione rende la partita contro l’Ascoli non solo una semplice gara di campionato, ma un vero e proprio crocevia che potrebbe definire l’intera stagione del club.

In questo contesto di alta pressione, la squadra dovrà gestire non solo le aspettative ma anche la pressione psicologica, cercando di mantenere la calma e la concentrazione necessarie per ottenere i risultati di cui ha disperatamente bisogno per assicurarsi un posto nei play-off e, idealmente, una posizione di forza all’interno di questi.