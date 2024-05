Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Mignani: «Oggi è la vittoria di un gruppo sano»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Diakité e Marconi? Diakitè è un giocatore che abbiamo alzato rispetto alle altre partite, oggi i gol sono diversi e rispetto a Bolzano. Faccio i complimenti a Ivan, è entrato senza riscaldamento e ha dato dimostrazione di attaccamento alla maglia. Oggi è la vittoria di un gruppo sano che ha fatto tante belle cose in stagione. Ceccaroni? È stato benissimo tutta la settimana e pensavamo fosse disponibile, non credo sia qualcosa di grave, valuteranno i dottori. Forse non sarà disponibile per la prossima partita. Nella partita con l’Ascoli la squadra aveva fatto vedere ottimi dati sotto l’aspetto fisico e la squadra sta bene. Vasic e Di Mariano stanno bene, non avranno 90’ ma sono disponibili».