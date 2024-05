Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Quando hai una squadra giovane e giochi in un ambiente caldo serve qualcosa in più»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«La prova non è stata positiva rispetto alle ultime partite, abbiamo passato un po’ di pressione. Arrivavamo in ritardo su alcune palle ed eravamo pochi sereni. Quando paghi le disattenzioni poi perdi le partite. Sono mancate le palle? Quando hai una squadra giovane e giochi in un ambiente caldo, perché sappiamo che è diverso giocare qui o a Marassi, ci vuole anche qualcosa in più. Il percorso è stato positivo, in crescita e speriamo bene per il futuro. Sensazioni per il prossimo anno? In questo momento viene la delusione prima di tutto, da parte mia e dai giocatori che ho visto piangere nello spogliatoio. Vederli distrutti è la cosa più brutta da assaporare, abbiamo dato una delusione al popolo che ci aspettava, speravamo di tornare a casa trionfatori e la delusione è maggiore. Non sto pensando al futuro, ho un contratto. non ho nessun problema a ripartire dalla serie B, ci sarà da cambiare qualcosa visto che molti sono in prestito e avendo il mercato bloccato sarà difficile fare investimenti».