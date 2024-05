Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Rosanero costruiti per andare in A»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Pubblico incide in queste sfide? Il Palermo non partiva con grandi credenziali ma è stato costruito per andare in A, non hanno centrato l’obiettivo ma possono andare tramite i playoff. Oggi è stato uno spettacolo per loro giocare davanti i loro tifosi, per noi sarebbe stato lo stesso e senza la penalizzazione si sarebbe giocato al Marassi. Quando fai un percorso di un anno è normale commettere degli errori e fare bene altre volte, faremo l’analisi e vedremo dove si poteva fare meglio. Siamo partiti in mezzo a mille difficoltà e le abbiamo avute durante l’anno. C’è amarezza, bisogna uscire a testa alta e ci riproveremo»